В Прикамье пьяный водитель сбил двух несовершеннолетних девушек Одна из них скончалась на месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чайковском 8 августа произошло смертельное ДТП, которое устроил пьяный водитель. По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент случился около 21:50 на улице Вокзальной,2, когда водитель автомобиля «Лада Гранта» 1994 г.р, сбил двух несовершеннолетних девушек, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия обе девушки получили множественные травмы. Одна из них скончалась на месте, а другую госпитализировали в медучреждение.

Как выяснилось, виновник аварии управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельств произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.