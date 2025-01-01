Около 22% пермяков ежеквартально делают ревизию ненужных вещей Почти 6% заработали на этом более 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Аналитики Авито провели опрос среди пермяков и выяснили, что каждый четвёртый житель города перепродаёт ненужные вещи, а 6% смогли заработать на этом более 50 тыс. руб.

У 9 из 10 дома хранятся ненужные вещи. Каждый пятый (22%) разбирает вещи раз в сезон, 35% — раз в полгода: летом и зимой или весной и осенью, а 40% — раз в год или реже. Четверть (27%) отметила, что у них более десяти ненужных вещей, 43% уверены, что дома «наберётся пара коробок лишнего».





У женщин есть лишняя одежда, обувь и аксессуары (83%), детские вещи (43%), декор для дома и посуда (25%), украшения и бижутерия (13%), а у мужчин — мебель и предметы интерьера (24%), электроника (23%), бытовая техника (17%), автозапчасти (14%) и коллекционные предметы (8%).





Около 44% покупают вещи в ресейле. Чаще всего это делают молодые люди 18-24 лет (58%).

