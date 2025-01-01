С начала года в Прикамье ввезено около 56 тонн ягод и фруктов из Кыргызстана В первом полугодии 2024 года поставок в регион из республики не было Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января 2025 года на территорию Пермского края из Республики Кыргызстан было завезено 55,879 т свежих ягод (клубники, малины, ежевики, черешни, вишни, ежемалины, смородины) и фруктов (персики, нектарины и абрикосы). За аналогичный период 2024 года в регион свежие ягоды и фрукты не поступали.

Как отмечает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 4,413 т свежей клубники, ежемалины, малины и персиков были ввезены во вторник, 5 августа.





Сотрудники Управления взяли пробы продукции и проверили сопроводительные документы. По результатам анализа Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР, в персиках найден карантинный вредный организм — восточная плодожорка. Персики весом 1,181 т к выпуску не допущены.





Остальная продукция соответствует нормам. На неё были оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.