Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» АО «ОДК-СТАР» построит в Перми три новых корпуса Пермское предприятие авиапрома начало производство форсунок для камер сгорания двигателей Поделиться Твитнуть

Строительство корпуса производства электронных агрегатов. Фото: пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

На пресс-конференции, посвящённой 85-летию АО «ОДК-СТАР», входящего в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха, управляющий директор предприятия Сергей Попов рассказал о планах завода по расширению производства.

По его словам, в ближайшие два года будет построено три новых производственных корпуса: испытательный корпус площадью в 4000 кв. м, корпус электроники — на 17 тыс. кв. м и корпус гидромеханических агрегатов площадью 22 тыс. кв м. Увеличение производственных площадей связано с участием предприятия в государственной программе, начатой два года назад с целью выпуска отечественных самолётов в количествах, полностью соответствующих потребностям гражданской авиации России.

В настоящее время завод, история которого начиналась с выпуска карбюраторов топливопитания авиационных двигателей, активно работает в сфере производства электронных узлов управления газотурбинными авиадвигателями. В серийном производстве — системы управления авиадвигателями ПД-8 и ПД-14 для отечественных авиалайнеров «Сухой Суперджет» и МС-21. Так, в 2026 году предприятие намерено выпустить 30 систем управления для авиадвигателей ПД-8.

Среди новых направлений работы «ОДК-СТАР» — производство форсунок, предназначенных для распыления жидкого топлива, подаваемого в камеру сгорания газотурбинного двигателя. Специалисты завода разработали конструкторскую документацию и техпроцессы, освоили производство этих деталей и в конце августа уже отправят первый комплект заказчику — в «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Руководство предприятия расценивает это производство как прорыв, поскольку это совершенно новая сфера для «ОДК-СТАР».

Ещё одна новая область перспективных разработок — создание собственных цифровых систем управления производством для замены импортных программ, применявшихся ранее. Предприятие планирует перейти на собственный софт в марте 2026 года. Сергей Попов считает, что эти разработки — не просто импортозамещение в цифровой сфере, они имеют и коммерческую ценность, поскольку могут применяться на других предприятиях.

Проект корпуса производства электронных агрегатов. Фото: пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.