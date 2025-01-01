«Развитие» построит в Перми для АО «ОДК-СТАР» ещё один цех Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой АО «ОДК-СТАР»

Входящее в группу «Развитие» ООО «СК "ТехСтрой» с июля приступило к строительству производственной базы гидромеханических агрегатов для двигателей ПД-8, ПД-14, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01 в АО «ОДК-СТАР».

Контракт на выполнение этих работ был подписан с генподрядчиком строительства объекта — московским ООО «Пелискер». «Развитие» ведёт строительно-монтажные работы по возведению каркаса здания площадью около 23 тыс. кв. м. Срок окончания работ — 2026 год.

Одновременно «Развитие» в июле заканчивает в «ОДК-СТАР» монтаж сборного каркаса здания цеха для производства электронных агрегатов. К строительству этого объекта специалисты группы приступили в конце 2024 года.

При строительстве цеха гидромеханических агрегатов, как и в случае с первым объектом, «Развитие» использует стройматериалы, которые производит завод «ЖБИ Стройиндустрия», входящий в состав группы. Это колонны, балки, плиты перекрытий и другие изделия, которые уже давно подтвердили своё высокое качество и надёжность.

Как ранее отмечал директор по капитальному строительству АО «ОДК-СТАР» Николай Долгушин, группа «Развитие» демонстрирует ответственное отношение к работам на объекте.

— Субподрядчик выполняет работы по устройству свайных фундаментов, изготовлению и монтажу каркаса здания из сборного железобетона, замене грунта, устройству силовых полов и так далее. Благодаря ответственному отношению коллег объект обеспечен всем необходимым — ресурсами, рабочими, строительной техникой. Несмотря на то что работы выполняются в сжатые сроки, отставания от графика производства нет. Хочу отметить высокий уровень профессионализма инженерно-технических работников и рабочих, качественный подход во всём, — подчёркивал Николай Долгушин.





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