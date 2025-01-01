Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское предприятие в честь своего юбилея проводит семейный фестиваль АО «ОДК-СТАР» приглашает на праздник всех желающих Поделиться Твитнуть

Сквер имени конструктора Полянского. Фото: пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Одно из пермских предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации "Ростеха" — АО «ОДК-СТАР» — отмечает 85-летие с момента выпуска первого пермского карбюратора.

В честь этой важной даты в сквере имени конструктора Алексея Полянского, открытом по инициативе предприятия в 2024 году напротив ДК им. Калинина, состоится семейный фестиваль (0+). Семейный — потому что большинство активностей будет рассчитано на семейный досуг, а также потому, что завод позиционирует себя как семью, а также, по словам управляющего директора предприятия Сергея Попова, рассматривает себя внутри большой семьи — микрорайона Крохалева.

Фактически 85-летие выпуска первого карбюратора для авиадвигателя — это юбилей всего предприятия. В сквере имени Полянского откроются две уличные выставки: одна посвящена юбилею завода, другая — юбилею одной из ключевых фигур в его истории, Юрию Яковлевичу Антонову, бывшему генеральным директором «Инкара» в 1990-е годы. Он, как и завод, в эти дни отмечает 85-летие и, как и завод, жив и здравствует.

Фестиваль организует постановочная команда ПДНТ «Губерния». В программе события поздравления представителей заводских династий, ветеранов предприятия и молодёжи; концерт заводской самодеятельности. На территории сквера будут работать интерактивные и тематические площадки, фотозоны, состоится распродажа мерча с заводской символикой.

Гостей фестиваля ждет множество необычных активностей. Каждый сможет принять участие в создании арт-объекта, стать киноактёром. На площадке «Мода для завода» состоится примерка авторской коллекции спецодежды. Для детей и взрослых будут организованы спортивные и творческие конкурсы. Тех, кто выполнит несколько конкурсных заданий, ждёт подарок — сладкая вата. Пройдёт лотерея, в которой можно будет выиграть суперприз.

Завершат событие файер-шоу «Игры пламени» и концерт популярной кавер-группы Chicken Gun.

Фестиваль состоится 15 августа, начало в 15:00. Кроме этого, предприятие выпустило к своему юбилею книгу — исследование истории завода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.