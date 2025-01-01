Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Издана книга об истории пермского авиастроительного предприятия АО «ОДК-СТАР» отмечает 85-летие Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Пермское предприятие «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех") начинает серию событий, приуроченных к 85-летию первого пермского карбюратора. Фактически эта дата — юбилей предприятия, которое было известно как завод им. Калинина, позже — «Инкар», а в 2011 году, объединившись с Пермским агрегатным конструкторским бюро (ПАКБ) и влившись в ОДК, сменило название на «ОДК-СТАР».

К юбилею руководитель корпоративного музея «ОДК-СТАР», историк Владимир Ивашкевич написал книгу «Искусство создавать полёт» (12+), которая вышла тиражом 500 экземпляров.

Подзаголовок книги — «От карбюраторов — к цифровым агрегатам»; это краткий, но точный пересказ траектории развития предприятия. Основным продуктом завода на протяжении десятилетий был карбюратор топливопитания авиационных двигателей — в годы Великой Отечественной войны пермское предприятие выпустило 1,2 млн таких карбюраторов для военных самолётов. В настоящее же время, как сообщил на пресс-конференции, посвящённой юбилейным событиям, управляющий директор предприятия Сергей Попов, главные усилия завода сосредоточены в области электроники и систем управления авиамоторами.

Что было между этими двумя точками развития, рассказано в книге Владимира Ивашкевича. Автор подчёркивает, что это не стандартное презентационное издание, не фотоальбом и не сборник воспоминаний ветеранов, а историческое исследование, основанное на архивных изысканиях.

Владимир Ивашкевич, историк, журналист, руководитель корпоративного музея «ОДК-СТАР»:

— Надо сказать спасибо работникам «Инкара»: это, наверное, первый случай, когда оборонное предприятие полностью сняло гриф секретности со своих основных отчетных документов — годовых отчётов, заводских паспортов изделий — и передало их в Государственный архив Пермского края. Мне как историку было очень приятно и интересно погружаться в этот материал. К сожалению, история нашего предприятия очень недооценена.

В книге очень дотошно рассказывается о важнейших продуктах завода, о его руководителях, о выдающихся конструкторах, которые зачастую опережали в своих разработках требования настоящего времени и работали на будущее. И хотя это не фотоальбом и не сборник воспоминаний, но и иллюстраций, и рассказов старожилов от первого лица здесь предостаточно.

Техническим консультантом при написании книги выступил ветеран ПАКБ, ведущий инженер-конструктор Александр Снимщиков. Благодаря ему в книге появился подробный и популярный рассказ о принципах работы агрегатов топливопитания авиадвигателей.

По мнению Сергея Попова, книга в первую очередь интересна рассказами о заводчанах.

Сергей Попов, управляющий директор «ОДК-СТАР»:

— Это книга и о людях — конструкторах, технологах, контролёрах, рабочих — всех, без кого не состоялся бы «ОДК-СТАР», а ещё это первое издание, в котором конструкторское бюро и серийное производство представлены как единая команда. Ведь, несмотря на то, что большую часть своей истории это были два разных предприятия, всю жизнь они осуществляют одно общее дело — создают интеллект двигателя.

Действительно, 15 лет назад уже выходила книга об истории завода «Инкар», однако она рассказывала лишь о серийном производстве, без учёта работы конструкторского бюро.

Среди юбилейных событий, посвящённых 85-летию первого пермского карбюратора, планируется ещё семейный фестиваль для жителей Крохалевки, Свердловского района и всего города.

