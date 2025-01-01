Уроженец КНР в Перми выдавал мигрантам поддельные сертификаты о знании русского языка Мужчину и его сообщницу привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми сотрудница некоммерческой организации и уроженец КНР выдавали мигрантам поддельные сертификаты, подтверждающие знание русского языка, по которым оформлялись документы для жительства в РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

Сообщается, что фиктивные сертификаты выдавались в 2023-2024 годах. Краевая ФСБ пресекла незаконную деятельность, а следственный отдел ведомства возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.





Ленинский районный суд признал их виновными, назначил им наказание в виде заключения под стражу в колонии общего режима на два года. Сотруднице организации также назначен штраф 200 тыс. руб.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Ленинском районе Перми сотрудники полиции вместе с ФСБ и росгвардейцами провели рейд по мигрантам в торговых объектах.

