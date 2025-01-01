В Перми могут завести уголовные дела на двух мигрантов Полиция нашла у них фиктивную регистрацию Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Ленинском районе Перми сотрудники полиции вместе с ФСБ и росгвардейцами провели рейд по торговым объектам. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Прикамья.

В ходе проверки правоохранители задержали троих подозреваемых по уголовным делам и одного, который находился в розыске. Также полиция проверила документы у 53 иностранцев. Как выяснилось, у двух из них была фиктивная регистрация. Сейчас в ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме того, во время проверки выявлено 21 нарушение правил въезда и работы в РФ.

В ходе рейда автоинспекторы проверили 81 автомобиль и нашли 21 нарушение ПДД. В связи с этим пять машин были отправлены на штрафстоянку.

Возле Центрального рынка полиция задержала мужчину, употребившего наркотики. При нём нашли запрещённые вещества. На задержанного составили протокол об административном правонарушении.

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