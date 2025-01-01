На СВО погиб иконописец из Прикамья Алексей Силин Он был убит в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Оханского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб уроженец Оханска Алексей Силин. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсетях.

Алексей Силин родился в Оханске в 1978 году. С юных лет увлекался рисованием, затем иконописью и реставрацией. Его увлечение искусством вдохновляло окружающих, отметили в администрации.

В начале ноября 2023 года Алексей подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО, где был рядовым мотострелковой роты. Погиб 12 декабря 2024 года.

Администрация округа выражает соболезнования семье и близким Алексея.

Прощание пройдёт 8 августа в 12:00 в Оханском КДЦ.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО жителя п. Усть-Силайка Кочёвского муниципального округа Николая Исаева 1966 г.р. Он погиб 1 декабря 2024 года.





