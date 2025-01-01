На СВО погиб иконописец из Прикамья Алексей Силин
Он был убит в декабре прошлого года
Во время спецоперации на территории Украины погиб уроженец Оханска Алексей Силин. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсетях.
Алексей Силин родился в Оханске в 1978 году. С юных лет увлекался рисованием, затем иконописью и реставрацией. Его увлечение искусством вдохновляло окружающих, отметили в администрации.
В начале ноября 2023 года Алексей подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО, где был рядовым мотострелковой роты. Погиб 12 декабря 2024 года.
Администрация округа выражает соболезнования семье и близким Алексея.
Прощание пройдёт 8 августа в 12:00 в Оханском КДЦ.
