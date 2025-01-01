На СВО погиб житель Пермского края Николай Исаев О дате похорон объявят дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кочёвского округа

При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель п. Усть-Силайка Кочёвского муниципального округа Николай Исаев. Об этом местные власти сообщили в социальных сетях.

Николай родился 16 сентября 1966 года, а погиб 1 декабря 2024 года.

«Смерть наступила в период прохождения действительной военной службы и связана с исполнением служебных обязанностей», — рассказали в администрации муниципалитета, не уточнив подробности.

Родным и близким погибшего военнослужащего принесли соболезнования.

Как писал «Новый компаньон», ранее стало известно о гибели ещё одного участника СВО из Кочёвского округа — Николая Мизева 1974 г.р. Обстоятельства его гибели не уточняются. О дате прощания власти пообещали объявить дополнительно.

