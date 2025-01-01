Найдено тело утонувшего в реке в Пермском крае подростка Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

В Суксуне возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в результате утопления в воде. Об этом сообщает Следственное управление по Пермскому края Следственного комитета России.

Суксунским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следствием установлено, что в дневное время 7 августа 15-летний юноша купался вместе с одноклассниками в реке Сылва вблизи деревни Сасыкова Суксунского муниципального округа Пермского края. Переплывая реку, подросток утонул. О его поисках сообщалось днём 7 августа.

Тело несовершеннолетнего было найдено в реке спасателями и следователями территориального следственного отдела. Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего.

