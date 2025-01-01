В Пермском крае ищут погибшего у водопада Плакун 15-летнего подростка Делом занялся следком Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжаются поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела 15-летнего подростка, утонувшего в реке. Об этом perm.aif.ru сообщили представители Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошёл 7 августа. Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, подросток утонул в Суксунском округе, вблизи водопада Плакун.

В краевом Следственном комитете подтвердили факт гибели несовершеннолетнего и сообщили о начале расследования обстоятельств произошедшего. К месту ЧП направлены следователи, проводятся поисковые мероприятия. На данный момент тело подростка не обнаружено.

Напомним, 1 августа в Березниках в р. Лёнва утонул 17-летний юноша. Его тело было найдено спустя два дня.

