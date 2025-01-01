Власти Перми потребовали убрать надувной батут в сквере на Черняховского Поделиться Твитнуть

В м/р Кислотные Дачи состоялся очередной инспекционный выезд сотрудников администрации Свердловского района Перми, отслеживающих факты нелегального предоставления различных услуг.

Как пояснили в администрации, главная цель рейда заключалась в пресечении самовольной установки надувных батутов и развлекательных аттракционов на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также на незанятых городских участках.

В ходе мероприятия были зафиксированы случаи нарушения действующего законодательства. В частности, было обнаружен батут в сквере на ул. Черняховского, который расположился на площадке незаконно.

В результате батут был демонтирован владельцем добровольно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Лысьве была приостановлена работа батутов. У аттракциона не оказалось необходимой документации и подтверждений соответствия стандартам качества. Несоблюдение требований было обнаружено в ходе инспекции. Основанием для проверки стало обращение, поступившее во время личного приёма граждан, к заместителю прокурора Пермского края.

