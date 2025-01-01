В Прикамье простятся с участником СВО Владимиром Пыстоговым Он погиб в феврале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кочёвского округа

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, проявив отвагу и героизм, погиб уроженец д. Сеполь Владимир Пыстогов. Информация об этом появилась на официальной странице администрации муниципалитета в социальных сетях

Владимир Пыстогов родился в 1967 году и трагически погиб 26 февраля текущего года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Церемония прощания с Владимиром Пыстоговым пройдёт 8 августа с 13:30 до 14:00 в здании сельского Дома культуры в д. Сеполь.

Администрация Кочёвского округа выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего солдата.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этот же день, 8 августа, в Прикамье похоронят другого участника СВО — Евгения Целищева. Он погиб в зоне боевых действий 14 января этого года. Прощание с военнослужащим состоится в Павловском Доме культуры (ул. Октябрьская, 5).

