В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Целищевым Ему было 35 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В зоне спецоперации на территории Украины погиб гвардии рядовой Евгений Целищев, служивший в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Об этом сообщили в администрации Очёрского округа на официальной странице в соцсетях.

Евгений Целищев родился 3 октября 1989 года в с. Крыловка Сакского района Крымской области. В 1993 году его семья переехала в п. Павловский Очёрского района, где Евгений учился в средней школе.

До службы в армии мужчина работал в ООО «Очёрское». Он погиб на СВО 14 января этого года.

Прощание с Евгением Целищевым состоится 8 августа в Павловском Доме культуры (ул. Октябрьская, 5): в 10:00 — прощание; 10:30 — гражданская панихида, а 11:00 — отпевание в церкви.

Местные власти выразили соболезнования его брату и всем близким военнослужащего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.