В Пермском крае простились с погибшим на СВО разведчиком Александром Токаревым

фото предоставлено администрацией Суксунского муниципального округа

В Пермском крае проводили в последний путь Александра Токарева, разведчика, отдавшего жизнь в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители администрации Суксунского муниципального округа.

Рядовой, выполнявший задачи в рамках СВО в должности разведчика-сапёра, погиб 15 июля 2025 года при выполнении боевого задания.

Власти выразили соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне спецоперации на территории Украины погиб гвардии рядовой Евгений Целищев из Очёрского округа. Он служил в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Мужчине было 35 лет. Похороны военнослужащего пройдут 8 августа.

