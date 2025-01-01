В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение В регионе в ближайшие часы может начаться ливень с градом и шквалистым ветром Поделиться Твитнуть

«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» РСЧС объявила штормовое предупреждение в Пермском крае. На регион 7 и 8 августа обрушатся сильные ливни с градом и шквалистым ветром. Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.

«В ближайшие один-три часа сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, шквал 20–25 м/с местами по Пермскому краю 7 августа и в течение суток 8 августа. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ «Новому компаньону» рассказали, что в среду, 6 августа, регион пережил кульминацию августовской жары, после чего с четверга с приходом восточного ветра начнётся поступление более прохладных воздушных масс. Они принесут с собой мощные ливни с грозами, наиболее вероятные в западной части региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.