На Пермский край надвигаются сильные дожди и грозы Температура воздуха начнёт снижаться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прогнозируются интенсивные осадки с грозовыми явлениями. Согласно информации ГИС-центра ПГНИУ, в среду, 6 августа, регион пережил кульминацию августовской жары, после чего с четверга с приходом восточного ветра начнётся поступление более прохладных воздушных масс.

Они принесут с собой мощные ливни с грозами, наиболее вероятные в западной части региона. Температура в дневные часы составит +23…+28°, в столице края до +27°.

В пятницу зона осадков переместится в юго-западную часть Пермского края. В целом ожидается малооблачная погода. Ночные температуры будут колебаться в пределах +11…+16°С, а днём воздух прогреется до +20…+25°С.

В субботу на территории края также вероятны дожди, однако менее интенсивные. Дневная температура поднимется до +19…+24°С.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.