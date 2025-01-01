Изъятых в Москве львят поселили в новом зоопарке Перми В период адаптации хищников посетителей попросили соблюдать тишину Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В пермский зоопарк прибыли львята, ранее конфискованные в Москве. Эти молодые хищники пострадали от нелегального использования в качестве реквизита для фотосессий. Теперь они нашли новый дом в Перми, где получают необходимую реабилитацию, заботу и ветеринарное обслуживание, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Самому маленькому львёнку, которому всего полтора месяца, дали кличку Тоган, но сотрудники зоопарка зовут его Тотошей. В первые дни ему давали молоко. Старшего льва, возрастом 11 месяцев, зовут Аполлон.

Зоологи внимательно следят за процессом адаптации львят к новым условиям, стараясь быть рядом. Чтобы привыкнуть и освоить характерное для вида поведение, хищникам потребуется определённое время, отмечают специалисты.

фото: Пермский зоопарк

В период адаптации посетителей попросили соблюдать тишину вблизи вольеров с львятами, чтобы не мешать им осваиваться.

Напомним, новый зоопарк Перми на Нагорном принял первых посетителей 7 августа.

