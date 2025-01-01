Меняются маршруты движения автобусов из Перми до посёлков Мулянка и Юг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 8 августа (00:00) по 1 сентября (23:59) меняется организация движения автобусов, курсирующих по межмуниципальным маршрутам №442а «Пермь — Мулянка» и №344 «Пермь — Юг», сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Автобусы №344 и 442а будут осуществлять движение только до остановки «Центральный рынок», которая на время станет их начальной и конечной точкой маршрута.

По информации, предоставленной ГКУ «Организатор пассажирских перевозок», причиной изменений является проведение капитального ремонта ул. Борчанинова в указанный период.

В ведомстве принесли извинения за возможные неудобства и попросили пассажиров учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Ранее «Новому компаньону» в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми рассказали, что временно ограничивается движение на перекрёстке улиц Ленина и Борчанинова. В связи с этим автобусы №2, 15, 20, 7т, 67 и 72 будут следовать по улицам Крисанова, Екатерининской и Луначарского, а маршрут №53 в направлении Коммунального моста курсирует по улицам Луначарского и Попова.

