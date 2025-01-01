В Перми временно ограничили движение на перекрёстке улиц Ленина и Борчанинова
По новой схеме движения курсируют семь маршрутов
Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, в городе временно ограничено движение на перекрёстке улиц Ленина и Борчанинова.
В связи с этим автобусы №2, 15, 20, 7т, 67 и 72 следуют по улицам Крисанова, Екатерининской и Луначарского, а маршрут №53 в направлении Коммунального моста курсирует по улицам Луначарского и Попова.
Трамваи №5 и 11 следуют без изменений, отметили в дептрансе.
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