В Перми временно ограничили движение на перекрёстке улиц Ленина и Борчанинова По новой схеме движения курсируют семь маршрутов Поделиться Твитнуть

Схема: департамент транспорта Перми

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, в городе временно ограничено движение на перекрёстке улиц Ленина и Борчанинова.

В связи с этим автобусы №2, 15, 20, 7т, 67 и 72 следуют по улицам Крисанова, Екатерининской и Луначарского, а маршрут №53 в направлении Коммунального моста курсирует по улицам Луначарского и Попова.

Трамваи №5 и 11 следуют без изменений, отметили в дептрансе.

Как писал ранее «Новый компаньон», 16 августа в краевой столице состоится спортивный забег и велогонка «Тёмные ночи». В связи с этим с 20:00 до 00:00 движение будет ограничено или перекрыто на нескольких участках в центре города.

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