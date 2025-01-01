Экс-начальник колонии в Пермском крае 7 августа попытается обжаловать арест Апелляционную жалобу Михаила Репетухи рассмотрит краевой суд Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Полковник Михаил Репетуха, уже бывший начальник ФКУ КП-39 ГУФСИН по Пермскому краю, оспорил решение о его заключении под стражу. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Апелляционная жалоба будет изучена 7 августа в краевом суде, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее «Новый компаньон» сообщал о задержании начальника колонии-поселения №39 и его заместителя 1 августа 2025 года. На следующий день суд в Краснокамске принял решение об их помещении в следственный изолятор.

По материалам следствия, в конце лета 2024 года Репетуха и его заместитель заключили государственный контракт с частным предпринимателем на транспортировку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. При этом, как полагает следствие, они незаконно отклонили предложения других участников торгов, предложивших более низкую цену. В результате перевозка картофеля была осуществлена силами колонии-поселения, но предпринимателю было перечислено свыше 580 тыс. руб. за якобы оказанные услуги.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстных побуждений).

Колония-поселение №39 ГУФСИН находится в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края. В данном учреждении отбывают наказание около двухсот заключённых.

