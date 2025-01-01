В Прикамье силовики задержали начальника колонии Краснокамска и его зама Им вменяют злоупотребление полномочиями Поделиться Твитнуть

В Краснокамске следователи СК задержала начальника ФКУ КП-39 и его бывшего заместителя по подозрению в злоупотреблении властью. Их обвиняют по статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, подозреваемые заключили контракт на перевозку картофеля с частным предпринимателем. При этом руководство исправительного учреждения отклонило более выгодные предложения других участников торгов. Как выяснилось, фактически перевозка картофеля осуществлялась за счёт ресурсов самой колонии, а предпринимателю было перечислено свыше 580 тыс. руб. за фиктивные услуги.

Вскоре подозреваемым должны предъявить обвинение. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Преступление было раскрыто сотрудниками службы безопасности ГУФСИН по Пермскому краю.

В рамках расследования уголовного дела уже прошли обыски, у обвиняемых изъяли документы и электронные носители. Сейчас допрашиваются свидетели.

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