В пермском зоопарке рассказали о программе событий в первый день работы На открытии будут показательные кормления животных, мастер-классы и выступления артистов Поделиться Твитнуть

В четверг, 7 августа, в Перми откроется новый зоопарк по адресу: ул. Архитектора Свиязева, 17В. Праздник продлится с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе учреждения.

В программе: показательные кормления, мастер-классы, выступления театров и коллективов, интерактивы, кинотеатр. На аллее у «Тропического рая» будет ярмарка.

Новый зоопарк — современный комплекс, отвечающий международным стандартам. Его площадь — 25 гектаров, что в 16 раз больше старого. Там более 90 вольеров, приближенных к естественной среде, 54 водоёма и современные сооружения. На территории высажено 50 видов деревьев и кустарников и 47 тыс. цветов.

Животные обитают в пяти комплексах: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай». В зоопарк приехали новые животные: бинтуронги, казуары, мунтжаки, дикобразы, мандрилы, муравьеды, грифы, туканы, скот, медведица. Адаптация может занять до полугода.

В новом учреждении для посетителей есть детская площадка, комнаты матери и ребёнка, ресторан с пермской кухней и кафе. Также установлена система навигации.

Билеты можно купить на сайте, в кассах и терминалах. Подробности о режиме работы и ценах можно посмотреть на сайте учреждения.

Напомним, сегодня президент Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл новый пермский зоопарк. Участие в открытии приняли также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор зоопарка Юлия Шитова.

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