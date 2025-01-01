Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большинство приоритетных инвестпроектов в Прикамье приходится на долю промышленности В настоящее время в стадии реализации — 118 ПИПов Поделиться Твитнуть

Отель Radisson

Олег Антонов

Правительство Пермского края на заседании 6 августа обсудило ход реализации приоритетных инвестиционных проектов. Этот статус, который присваивается важным инвестиционным проектам в Пермском крае, дает право на получение специальных привилегий, таких как получение земельного участка, аренду без торгов, льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, административное сопровождение инвестиционных проектов со стороны Агентства инвестиционного развития краевого правительства и органов местного самоуправления.

Как сообщил на заседании правительства генеральный директор Агентства инвестиционного развития Владимир Верюжский, за время работы агентства механизм ПИПа стал востребованным и зарекомендовал себя перед инвесторами. Компании пользуются этой поддержкой и возвращаются с новыми проектами.

На сегодняшний день механизм приоритетных проектов в Пермском крае способствовал реализации уже 30 проектов на общую сумму более 100 млрд руб., в рамках которых создано порядка 2000 новых рабочих мест. Реализованы проекты в сфере расширения обрабатывающих производств, создания научных центров, новых предприятий в химической отрасли, а также проекты в сфере логистических мощностей, деревообрабатывающей отрасли и новые объекты придорожного сервиса.

В реестре приоритетных сегодня — 118 проектов на инвестиции в объёме 794 млрд руб., из которых вложено уже 466 млрд руб. По словам гендиректора агентства, фактические вложения стабильно приближаются к плановым показателем, и по многим проектам уже построены ключевые объекты.

Большая часть проектов реализуется в сфере обрабатывающих производств, доля промышленных проектов составляет половину от общего числа ПИПов, но параллельно растёт количество проектов и в других отраслях, например, в сфере логистики, инфраструктуры, качества жизни, в деловой среде, в сфере придорожного сервиса и спорта.

Реализация проектов обрабатывающей промышленности сказывается в модернизации оборудования, внедрении высокотехнологичных решений, создании современных производственных мощностей. На сегодняшний день в этой сфере завершено 15 проектов, и еще 57 находятся в стадии активной реализации. Совокупный объём привлечённых инвестиций превысил 370 млрд руб., уже введено в эксплуатацию 30 тыс. кв. м производственных площадей, в плане ещё более 200 тыс. кв. м.

В деловой и досуговой сфере в реестре значится 32 проекта на 14,3 млрд. руб., в числе уже реализованных — недавно открывшаяся гостиница Radisson, ожидает ввода гостиница Hilton. Запланировано строительство 10 новых спортивных объектов. В сфере придорожного сервиса сегодня реализовано черыре проекта, и в реестре ПИП находится ещё семь перспективных инициатив: мультитопливные заправочные комплексы, газовые заправки, криогенная автозаправочная станция, комплексы электрозарядных станций и многофункциональные зоны придорожного сервиса, расположенные на федеральных трассах.

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