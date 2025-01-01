Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первый пятизвёздочный В Перми открылся отель сети Radisson Поделиться Твитнуть

Двадцатиэтажная высотка на углу улиц Попова и Монастырской — первый в Перми пятизвёздочный отель международной сети. 26 мая прошла торжественная презентация пермского Radisson.

Благодаря премиальному расположению и высокому уровню сервиса гостиница станет ключевым элементом туристической инфраструктуры города. Отель располагает 158 номерами разных категорий — от «стандарт» до «премиум», есть также президентский люкс на 18 этаже. В отдельную ценовую категорию выделены видовые комнаты с панорамными окнами, выходящими на Каму.

Сейчас готовы для приёма гостей только номера, расположенные с пятого по восьмой этаж. Отель очень торопился открыться к началу летнего фестивального сезона, и к моменту открытия — 1 июня — все доступные номера уже были забронированы на даты Дягилевского фестиваля.

Новый отель — часть перспективно многофункционального центра «Эспланада», в котором совмещаются бизнес, общественная жизнь и развлечения. Первой очередью комплекса стал торговый центр iMall, второй — отель. К 2027 году между ними будет выстроен конгресс-холл на 1 тыс. человек, четвёртой очередью станут аквапарк и детский тематический парк, которые будут построены рядом с отелем на ул. Монастырской. Ещё в 2018 году этому проекту был присвоен статус приоритетного. Инициатор этой грандиозной стройки — ООО «Проспект Пермь», входящее в «Проспект Групп».

Фото предоставлено отелем Radisson

Планировалось, что общий объём инвестиций в проект составит более 8,6 млрд руб., на сегодня он уже увеличился до 18,3 млрд, и имеет тенденцию к дальнейшему росту. В этой ситуации не обойтись без банковских кредитов и инвестиций. Банк ВТБ предоставил на строительство гостиницы финансирование в объёме 8 млрд руб. По словам Романа Антощенкова, руководителя дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка, проект не только повысит туристическую привлекательность региона, но и создаст дополнительные рабочие места, а также даст импульс развитию деловой инфраструктуры.

Александр Петров, учредитель группы компаний «Проспект»:

— Группа компаний «Проспект» как девелопер, реализующий приоритетный инвестиционный проект Пермского края совместно с группой ВТБ, рада объявить о завершении строительства гостиницы Radisson Hotel Perm. Отель будет являться новым стандартом гостеприимства в Перми — у него нет прямых аналогов в регионе. Мы уверены, что он станет центром притяжения туристов и деловых гостей, а высокий уровень сервиса позволит с комфортом наслаждаться городом.

Вместе с отелем откроется ресторан Stoke. Как сообщил шеф-повар Максим Русинов, меню выдержано в южноамериканском стиле: в основе — классические стейки из аргентинской говядины (в распоряжении ресторана есть собственная камера для вызревания мяса); кроме того, меню дополняют элементы перуанской морской кухни. Ресторан доступен для посещения не только клиентам отеля.

Фото предоставлено отелем Radisson

Как подчеркнул на презентации менеджмент отеля, в дизайне, разработанном группой Four Elements, присутствуют приметы пермской идентичности. Геометрический узор на колоннах ресторана и на коврах на этажах, по мнению дизайнеров, содержит отсылки к окаменелостям пермского периода, а в номерах расположены постеры с художественными фотографиями исторических зданий Перми. В целом дизайн отеля отличается стильным минимализмом с преобладанием спокойных естественных цветов и природных материалов.

Комфорт международного класса предполагает максимальное внимание к удобству клиентов: тропические души и просторные ванны, чайно-кофейные станции в номерах, рабочие зоны, меню подушек — всё это черты подхода к обслуживанию стандарта Radisson.

На 20 этаже гостиницы расположен спа-комплекс, в котором уже доступен для посещения тренажёрный зал. В ближайшем будущем откроется хаммам, а осенью планируется запуск 15-метрового бассейна. В отеле вскоре откроются и собственные конференц-залы: не дожидаясь окончания строительства конгресс-центра «Эспланада», можно будет проводить деловые и торжественные события в оборудованных по международным стандартам пространствах.

Фото предоставлено отелем Radisson





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