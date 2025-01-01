Вдоль улицы Строителей в Перми установили гидровазоны с цветами Их установили в рамках проекта вертикального озеленения Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В Перми на ул. Строителей в рамках проекта вертикального озеленения установили конструкции с однолетними и многолетними цветами. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в соцсетях.

В настоящее время на участке от ул. Вишерской до ул. Папанинцев устанавливается 120 гидровазонов со встроенной системой накопления воды.





«Это значит, что почва будет постоянно увлажняться, а цветы — чувствовать себя отлично даже в жаркие дни, требуя меньше ухода. В эти вазоны высаживаем 1800 ампельных петуний. Каскады цветущих растений украсят ограждения по всей длине участка уже в эти выходные», — добавил мэр Перми.





Вскоре конструкции появятся ещё на четырёх объектах: на развязках ш.Космонавтов — ул. Оверятская и у Центрального рынка, на тротуарах Комсомольского проспекта от ул. Революции до Комсомольской площади, а также на разделительной полосе ул. Героев Хасана.

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