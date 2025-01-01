Из Прикамья отправили первую поставку свинины в Монголию В апреле в эту страну экспортировали 234 тонны семян мягкой пшеницы и 56 тонн овса Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 4 августа в Монголию отправилась первая поставка 20,061 тонны замороженного бескостного свиного отруба. Отгрузку проконтролировали сотрудники ведомства.

По данным Россельхознадзора, рефрижератор, перевозивший мясо, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, а замороженное мясо отвечало стандартам Евразийского экономического союза.

Безопасность и качество продукции подтверждены лабораторными анализами, проведёнными Екатеринбургским филиалом ВНИИЗЖ, отметили в ведомстве.

Как писал ранее «Новый компаньон», с начала 2025 года из Пермского края в Монголию было экспортировано 234 тонны семян мягкой пшеницы и 56 тонн овса. На партию товара были оформлены все необходимые фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт за пределы Российской Федерации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.