Из Прикамья в Монголию вывезли 290 тонн семян Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года из Пермского края в Монголию было экспортировано 234 тонны семян мягкой пшеницы и 56 тонн овса, что подтверждается шестью оформленными фитосанитарными сертификатами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 17 апреля была осуществлена отправка 55 тонн семян, предназначенных для посева в Монголии.

Перед этим специалисты Управления провели карантинный фитосанитарный осмотр в месте производства, взяв образцы подкарантинной продукции.

Согласно результатам лабораторных исследований, проведённых Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», в экспортируемой продукции не было выявлено вредных карантинных организмов.

На партию товара оформлены все необходимые фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт за пределы Российской Федерации.

Стоит отметить, что в аналогичный период 2024 года отгрузки семян пшеницы и овса для посева в Монголию не производились.

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