В Прикамье могут повысить стипендии для будущих медиков Законопроект примут в августе этого года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты законодательного собрания Пермского края внесут поправки в законопроект о поддержке целевых студентов-медиков. Об этом сообщает телеграм-канала краевого парламента.

Если закон будет принят, то ежемесячные выплаты будут соответствовать минимальной академической стипендии с учётом районного коэффициента, а период выплат увеличится с 11 до 12 месяцев. Стипендию будут выплачивать ежемесячно, а не два раза в год, как это было ранее.

Это изменение затронет студентов, зачисленных в медицинские вузы на программы бакалавриата и специалитета после 1 мая 2024 года.

Обновлённый законопроект депутаты рассмотрят на заседании заксобрания региона.

Напомним, стипендии выплачиваются два раза в год: 8 тыс. руб. за первый семестр и 14 тыс. руб. — за второй. Предлагается повысить ежемесячный размер выплаты до минимального размера государственной академической стипендии с учётом районного коэффициента. Таким образом, объём годовой стипендии увеличится с 22 до 26 тыс. руб.





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