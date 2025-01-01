Гендиректором АО «Пермский региональный оператор ТКО» стал Иван Крайнов Прежний руководитель Степан Микаберидзе оставил должность 27 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

Иван Крайнов стал новым генеральным директором АО «Пермский региональный оператор ТКО» (полностью принадлежит Пермскому краю). Ранее он руководил ООО «Пермский краевой экологический оператор» в Березниках, об этом пишет газета «Звезда».

Предыдущий генеральный директор регионального оператора ТКО Степан Микаберидзе оставил должность 27 июля. С ним не продлили контракт.

Пермский региональный оператор ТКО занимается организацией сбора, транспортировки, обработки, переработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются населением региона.

Выручка компании в 2024 году достигла 4,3 млрд руб., чистая прибыль составила 93 млн руб.

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