Гендиректором АО «Пермский региональный оператор ТКО» стал Иван Крайнов
Прежний руководитель Степан Микаберидзе оставил должность 27 июля
Иван Крайнов стал новым генеральным директором АО «Пермский региональный оператор ТКО» (полностью принадлежит Пермскому краю). Ранее он руководил ООО «Пермский краевой экологический оператор» в Березниках, об этом пишет газета «Звезда».
Предыдущий генеральный директор регионального оператора ТКО Степан Микаберидзе оставил должность 27 июля. С ним не продлили контракт.
Пермский региональный оператор ТКО занимается организацией сбора, транспортировки, обработки, переработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются населением региона.
Выручка компании в 2024 году достигла 4,3 млрд руб., чистая прибыль составила 93 млн руб.
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