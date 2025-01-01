Власти Прикамья меняют директора регионального оператора ТКО С прежним руководителем компании не продлили контракт Поделиться Твитнуть

Согласно информации, опубликованной в краевой газете «Звезда», глава АО «Пермский региональный оператор ТКО» Степан Микаберидзе оставил свою должность. С управленцем, занимавшим пост генерального директора акционерного общества, полностью принадлежащего Пермскому краю, не был продлён контракт, чьё действие завершилось 26 июля.

Микаберидзе руководил краевой компанией с 2021 года. До этого назначения он занимал должность заместителя директора по эксплуатации спортивных объектов в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Врио руководителя назначен заместитель директора, экс-заместитель министра ЖКХ Владислав Степин. Ожидается, что в скором времени будет назначен новый руководитель компании.

Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за организацию сбора, транспортировки, переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО на территории Пермского края. Жители региона оплачивают данные услуги. По итогам 2024 года выручка компании составила 4,3 млрд руб., а чистая прибыль — 93 млн руб.

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