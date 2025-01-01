Суд в Перми приостановил работу закусочной на улице Сестрорецкой В заведении выявили нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел административное дело о нарушении санитарных норм и правил в сфере организации питания населения в закусочной, расположенной в магазине «Продукты» по адресу: ул. Сестрорецкая, 24. Ответчиком выступал индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в точке общепита.

На суде были представлены результаты проверки, проведённой с участием специалистов из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». В ходе неё в закусочной были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, установлено отсутствие выделенных производственных помещений, необходимого оборудования для приготовления напитков (чая, кофе); отсутствие у продавца необходимых медицинских документов и специальной одежды.

Также проверяющие обратили внимание на общий санузел для посетителей и персонала без отдельного входа из производственных и складских помещений.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности по оказанию услуг в сфере общественного питания на срок 30 суток, начиная с момента фактической остановки работы.

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