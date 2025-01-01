В первом полугодии объём выданных автокредитов в Прикамье сократился на 41,3% Кредитов выдано всего на 13,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной кредитными организациями в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2025 года в Пермском крае объём выданных автокредитов достиг 13,5 млрд руб., что на 41,3% ниже показателя за аналогичный период 2024 года (23,1млрд руб.). В масштабах всей Российской Федерации снижение составило 47,2%.

Лидерами по объёму предоставленных автокредитов среди регионов РФ в первом полугодии 2025 года стали Москва (52,5 млрд руб.), Московская область (46,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (31,3 млрд руб.).

Наиболее значительное снижение объёмов выданных автокредитов среди 15 ведущих регионов в этом сегменте розничного кредитования зафиксировано в Ростовской области (–57,2%), Московской области (–54,5%) и Москве (–54,4%).

Сокращение объёмов выдачи автокредитов в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлено увеличением рыночных ставок и введением утилизационного сбора во второй половине 2024 года, считает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Кроме того, на снижение выдачи автокредитов повлияло введение макропруденциальных ограничений в отношении заёмщиков с высокой долговой нагрузкой (свыше 50%), что сделало автокредиты практически недоступными для этой категории граждан.

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