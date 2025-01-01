Пермская служба спасения в июле спасла 27 человек В их числе один ребёнок Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

Пермская городская служба спасения в июле этого года совершила 256 выездов, были спасены 27 человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает администрация Перми.

В основном служба спасения вскрывала помещения при угрозе жизни (32 случая), шесть раз освобождала зажатые конечности, вскрывала двери для «льготников» и обеспечивала безопасность на мероприятиях (по пять раз на случай), четыре раза выезжала на ДТП с зажатыми пострадавшими. Кроме того, служба провела подводно-поисковые операции и эвакуации ( по два случая).





Матросы-спасатели также предотвратили 3428 опасных ситуаций на водоёмах, спасли двух человек и 107 раз оказали первую помощь.





В июле служба спасения провела специальные тренировки по эвакуации и отработке первой помощи для пострадавших на особо опасных объектах.





«Спасатели Перми работают круглосуточно, обеспечивая безопасность города», — добавили в пресс-службе мэрии.

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