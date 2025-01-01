Почта России отказалась от взимания платы при возврате посылок из-за рубежа Поделиться Твитнуть

фото: Почта России

С 1 августа у отправителей появилась возможность забирать обратно свои международные посылки в отделениях почты, не оплачивая их транспортировку обратно. Это нововведение касается таких видов отправлений, как «Мелкий пакет», «Посылка международная» и «EMS международное», сообщили в пресс-службе Почты России.

Ранее, чтобы получить вернувшуюся из-за границы посылку, клиенту необходимо было сначала заплатить возвратный тариф в полном объёме, а затем оформлять заявление на возмещение. Компенсация выплачивалась полностью, за исключением стоимости доставки внутри России, если возврат произошёл с таможни или от службы авиационной безопасности. Возврат из-за границы обычно не подразумевал компенсации. Теперь клиент может забрать вернувшееся отправление бесплатно, независимо от причины возврата.

В Почте России напомнили, что причины возврата могут быть различными. Например, отправление может быть возвращено российской таможней из-за неправильно заполненной декларации или отсутствия подписи. Служба авиационной безопасности может не пропустить посылку, содержащую товары, запрещённые к перевозке авиатранспортом, такие как легковоспламеняющиеся жидкости или баллоны под давлением. Таможенные службы страны назначения могут вернуть посылки с содержимым, запрещённым к ввозу. Зарубежные почтовые операторы отправляют обратно посылки и мелкие пакеты с неразборчивым адресом или с истекшим сроком хранения в местном почтовом отделении.

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