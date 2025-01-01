Директора гостиницы в Прикамье дважды оштрафовали за неисполнение решения суда Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Бывший руководитель гостиничного комплекса в Кунгуре дважды заплатила штраф за игнорирование решения суда, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Женщина три года была директором гостиницы и согласно законодательству, регулирующему деятельность ООО, несла ответственность за ведение и сохранность корпоративной документации. Однако при передаче дел после её увольнения выяснилось, что часть документов отсутствует. Новое руководство гостиницы было вынуждено восстанавливать список контрагентов на основании банковских выписок. Несмотря на требование о передаче недостающих документов, женщина отказалась, утверждая, что отчётность была предоставлена в бумажном виде в полном объёме, а остальные данные содержатся в электронной базе.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, установил, что отказ ответчика препятствует нормальной хозяйственной деятельности организации. Доказано, что документы о движении денежных средств при расчётах с поставщиками и клиентами не были переданы ни в бумажной, ни в электронной форме. Суд обязал гражданку вернуть все необходимые документы в течение 10 дней после вступления решения в силу.

Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и о последствиях неисполнения решения суда. Предупреждения не привели к возврату документов, и с женщины был взыскан исполнительский сбор. Продолжая игнорировать обязательства, она дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера, получив штрафы на общую сумму 3 тыс. руб.

В конечном итоге санкции побудили женщину вернуть необходимые документы, и исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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