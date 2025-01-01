В Перми после продажи комплекса «Термы Тенториум» ликвидируется ООО Ранее курортный комплекс выкупил депутат заксобрания Поделиться Твитнуть

Единственный учредитель ООО «Термы Тенториум» Раиль Хисматуллин принял решение о ликвидации общества. Документ опубликован на сайте федресурса.

Согласно информации, решение было принято 30 июля. Процедура добровольной ликвидации общества связана «с прекращением осуществления хозяйственной деятельности». Кроме того, в связи с принятием решения директор ООО «Термы Тенториум» Роман Деденко был освобождён от должности.





По данным сервиса проверки контрагентов Checko, в 2024 году выручка общества составила 136,2 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 767% (21,9 млн руб.). Капитал вырос на 770% и составил 22 млн руб. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная.





Напомним, в начале августа стало известно, что депутат заксобрания Прикамья Николай Благов полностью выкупил курортный комплекс «Термы Тенториум» (ул. Встречная, 37). Все объекты, в том числе здание бывшей водогрязелечебницы и бассейны, были куплены его супругой.





Термы «Тенториум» были созданы на базе Пермской водогрязелечебницы в 2002 году. После масштабной реконструкции в 2021 году на территории открылись термы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.