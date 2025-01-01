В Прикамье отменили движение по одному из водных маршрутов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи с проведением ремонтных работ на теплоходе «Салют», Министерство транспорта Пермского края проинформировало об отмене речных рейсов по направлению «Старые Ляды—Куликово—Старые Ляды».

Перевозки пассажиров по указанному маршруту не будут осуществляться 6 и 7 августа. Представители краевого ведомства приносят свои извинения за возможные неудобства, вызванные данной ситуацией. Информация о возобновлении движения по маршруту будет опубликована позже.

Ранее «Новый компаньон» писал, что разработчики сервиса «Яндекс.Карты» совместно с Министерством транспорта и Министерством информационного развития и связи Пермского края объявили о добавлении водных маршрутов региона в приложение.

В настоящее время доступно пять маршрутов: Пермь—Закамск—Краснокамск, Пермь—Заречный, Березники—д. Быстрая, с. Старые Ляды—Куликово—Старые Ляды, д. Быковка—п. Сылва—с. Троица. Для использования этой функции необходимо установить приложение «Яндекс.Карты» или «Яндекс Go» на мобильное устройство или воспользоваться веб-версией на компьютере. Чтобы отслеживать перемещение судна, достаточно выбрать нужную остановку, и на экране появится ориентировочное время прибытия.

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