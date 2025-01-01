На «Яндекс.Картах» стали отображаться речные маршруты Пермского края Пользователи могут в реальном времени следить за движением судов Поделиться Твитнуть

Разработчики сервиса «Яндекс.Карты» совместно с Министерством транспорта и Министерством информационного развития и связи Пермского края объявили о добавлении водных маршрутов региона в приложение.

В настоящее время доступно пять маршрутов: Пермь—Закамск—Краснокамск, Пермь—Заречный, Березники—д. Быстрая, с. Старые Ляды—Куликово—Старые Ляды, д. Быковка—п. Сылва—с. Троица. Для использования этой функции необходимо установить приложение «Яндекс.Карты» или «Яндекс Go» на мобильное устройство или воспользоваться веб-версией на компьютере. Чтобы отслеживать перемещение судна, достаточно выбрать нужную остановку, и на экране появится ориентировочное время прибытия.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, новая функция предоставляет пользователям полную информацию о водных маршрутах региона, включая расписание и схему движения. Для этого нужно просто нажать на значок причала на карте или ввести номер маршрута в поисковой строке.

Министр отметил, что компания постоянно расширяет возможности для пользователей и повышает качество предоставляемых данных, добавляя не только автобусные и трамвайные маршруты, но и речные, что позволяет планировать поездки с использованием разных видов общественного транспорта.

В Министерстве информационного развития и связи подчеркнули, что Пермский край стал третьим регионом в России, где на «Яндекс.Картах» можно отслеживать речные маршруты общественного транспорта. Ранее эта функция появилась в Москве и Архангельской области.





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