Пермский судебный пристав помог женщине, потерявшей сознание на улице Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудник регионального управления ГУФССП России Александр Софронов помог женщине, потерявшей сознание на улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе планового мониторинга с помощью камер видеонаблюдения старший смены заметил пожилую женщину, заходящую на территорию учреждения. Её неуверенная походка вызвала тревогу, и пристав оперативно подошёл к гражданке, чтобы выяснить, нужна ли ей помощь. В разговоре стало ясно, что пермячка незадолго до этого потеряла сознание и упала, получив травмы — у неё была рваная рана на руке и гематома на голове. По её словам, она намеренно направилась в ближайшее госучреждение, надеясь на поддержку.





Александр проводил пострадавшую в здание суда, оказал ей первую помощь — остановил кровотечение, обработал рану и наложил повязку. После этого связался с медицинскими службами. Вскоре прибывшая бригада скорой помощи доставила женщину в больницу для дальнейшего обследования.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.