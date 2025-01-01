До Прикамья дошла волна землетрясения из Аляски Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 по 20 июля в Вишерском государственном заповеднике проводился сейсмологический мониторинг совместно с лабораторией природной техногенной сейсмичности УрО РАН. Исследования были сосредоточены на территории Лыпьинской аномальной структуры, где учёные регистрировали геофизические события. Об этом пишет ВЕТТА.

Один из зафиксированных эпизодов оказался неожиданным: 16 июля чувствительное оборудование в заповеднике зарегистрировало отголоски мощного землетрясения на Аляске магнитудой 7,3. Событие было зафиксировано сейсмическими станциями, входящими в состав локальной группы, размещённой в районе заповедника.





Вишерский заповедник расположен на северо-востоке Пермского края. Он занимает площадь более 241 тыс. гектаров, включая охранную зону в 66,4 тыс. гектаров. На его территории находятся малонарушенные лесные массивы, горные ландшафты Северного Урала и истоки реки Вишеры.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.