Пермяков приглашают на экскурсии и велопрогулки по Черняевскому лесу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие дни пермяков приглашают присоединиться к трём природно-образовательным мероприятиям.

Так, 8 августа, 11:00 состоится экскурсия-квест «В лес по загадки». Место сбора: визит-центр Черняевского леса (зона отдыха «Золотые пески»).

Участники смогут пройти по лесным тропам, искать загадки у ручьев и деревьев, проявить внимательность и смекалку. Самых активных ждут призы. Регистрация обязательна





В тот же день, но в 15:00 пройдет прогулка с биологом «Календарь лета». Место встречи: бульвар Гагарина, 24, долина реки Егошихи. В сопровождении специалиста участники узнают, как природа меняется в течение сезона. Запись на прогулку открыта.





Кроме этого, 9 августа в 10:00 запланирована велопрогулка с экологическим акцентом в Черняевском лесу. Место встречи: остановка ПКиО «Балатово» (ул. Подлесная, 52/1). Участников ждёт насыщенный маршрут и познавательные комментарии о местной природе. Регистрация доступна онлайн.

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