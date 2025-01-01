За сутки в Пермском крае произошло 12 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 12 пожаров. Как сообщает Главное управление МЧС России по региону, пожары произошли в различных муниципальных образованиях, в том числе по два инцидента — в Пермском, Нытвенском и Лысьвенском округах, а также по одному — в Перми, Александровском, Березниковском, Чердынском, Кунгурском и Губахинском районах. Жертв не зарегистрировано, однако имеются пострадавшие.

С целью профилактики сотрудники ведомства организовали 1 697 обходов жилых домов, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2 725 жителей, распространили 2 183 информационные памятки.





МЧС напоминает: с 15 апреля в регионе продолжается весенне-летний пожароопасный сезон. Жителям запрещено: использовать открытый огонь вне оборудованных мест, сжигать мусор, сухую траву, листву и другие отходы.





Собственники земель обязаны своевременно убирать горючие материалы с участков. Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц и до 400 тысяч — для юридических.





В случае обнаружения признаков пожара следует немедленно звонить по телефонам: 01, 101 или 112.

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