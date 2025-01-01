Уроженец Сивинского округа Прикамья погиб на СВО Константина Карандашова похоронят 7 августа на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Константин Карандашов. Об этом сообщается на официальной странице Сивинского округа в соцсетях.

Константин родился 18 декабря 1991 года и погиб 7 июля этого года. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 7 августа в 12:30, а в 13:00 в Малосивинском доме культуры в с. Шулынды (ул. Ленина, 16) состоится траурный митинг.

В администрации муниципалитета выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.