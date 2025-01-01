Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ открывает новый сезон 2 сентября Театр сформировал репертуар на первую половину сезона Поделиться Твитнуть

Сбор труппы в Пермском ТЮЗе

Роман Горбатовский

В Пермском ТЮЗе 5 августа прошёл традиционный сбор труппы в преддверии открытия 62-го театрального сезона.

Сезон откроется премьерой: 2 сентября 2025 года состоится первый показ спектакля «Братья свободы» (12 +) по советской повести Леонида Дубровина «В ожидании козы». В повести рассказывается о жизни в послевоенной деревне, где царят голод, разруха и подозрительность. К двум подросткам, братьям Вадиму и Виктору Бородиным, возвращается отец, которого они считали погибшим. Казалось бы, счастье, но братья уже привыкли к независимости и бунтуют против отцовского авторитета.

К этому литературному материалу Пермский ТЮЗ обращается не впервые. В конце 1980-х спектакль «Братья свободы» шел в постановке и инсценировке народного артиста РФ Михаила Скоморохова. В основе премьеры 2025 года, над которой работает художественный руководитель театра Константин Яковлев, лежит та самая инсценировка Михаила Скоморохова.

Следующая премьера намечена на октябрь: «Каштанку» (12 +) по рассказу А.П. Чехова ставит по собственной инсценировке Ксения Жаркова.

В декабре состоится премьера сказки «Царевна-Лягушка» (6 +). Пьесу по мотивам русской народной сказки написал Илья Губин, ставит спектакль режиссер и хореограф Татьяна Безменова.

По информации «Нового компаньона», в первой половине сезона в ТЮЗе также планируются новые литературные гостиные и актёрские читки.

Кроме того, театр ожидает обширная гастрольная программа.

Ещё до начала сезона, в августе театр отправится в гастроли по югу Пермского края со спектаклями «Сказки смешанного леса» (0 +, от 4 лет) и «Собака, которая была кошкой» (6 +), которые будут показаны в Осе, Куеде, сёлах Большой Гондыр, Рябки и Суда.

В сентябре Пермский ТЮЗ снова участвует в программе Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли»: состоятся обменные гастроли с Вологодским ТЮЗом. Пермский ТЮЗ с 10 по 14 сентября сыграет в Вологде спектакли «Ромео и Джульетта» (16 +), «Капризка®» (6 +) и «Тимур и его команда» (12 +). В Перми в эти дни Вологодский ТЮЗ сыграет «Женитьбу» (12 +, от 14 лет), «Принца и нищего» (12 +) и «Денискины рассказы» (6 +).

В октябре спектакли Пермского ТЮЗа «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16 +) и «Золушка» (6 +) будут сыграны в Когалыме, а «Ромео и Джульетта» — в Уфе в рамках I международного театрального фестиваля спектаклей для детей и молодёжи «Колонсак», который проводит Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

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