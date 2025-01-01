Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский литературный фестиваль «Компрос» ждёт заявки на участие в конкурсах Фестиваль пройдёт 16 и 17 августа Поделиться Твитнуть

Агентство новых технологий

Как уже писал «Новый компаньон», традиционный литературный фестиваль в этом году меняет формат: он пройдёт в одну серию — летом (раньше «Компрос» был «двухсерийным» и проводился в виде двух сессий — летней и зимней), а традиционный «Корабль поэтов» превратится в просто «Литературный корабль» (16+) и будет не открывать, а закрывать программу.

Нынешний «Компрос» отличается обилием конкурсов литераторов, и его организаторы напоминают, что ещё можно подать заявки на участие в них.

До 10 августа можно подать заявку на участие в конкурсе видеопоэзии «Третий глаз» (16+). Финал российского конкурса состоится 17 августа в «Кристалле». Зрители увидят десять работ, вошедших в шорт-лист, а победителя определит жюри. Автор лучшей работы получит заслуженное признание и денежный приз.

До 12 августа продолжается приём заявок на участие в слэме поэтов (16+), который пройдёт в пространстве «ИльТЮЗион» 16 августа. Участники выступят с собственными стихотворениями, а слушатели будут их оценивать.

До 13 августа организаторы ждут заявки на участие в слэме прозаиков. Этот слэм состоится на «Литературном корабле». Авторы прочитают свои тексты, а пассажиры корабля их оценят.

Наконец, до 15 августа можно подать заявку на участие в самом серьёзном и весомом конкурсе — «Шанс для неизданных книг» (16+). Писатели — поэты, прозаики, драматурги и эссеисты — представят свои рукописи, а жюри выберет самую интересную работу, которой фестиваль подарит возможность быть опубликованной. Финал конкурса пройдёт в «ИльТЮЗионе» 16 августа.

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