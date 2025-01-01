Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вместо «Корабля поэтов» в Перми отправится в плавание «Корабль прозаиков» Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт 16 и 17 августа Поделиться Твитнуть

Агентство новых технологий

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в Перми 16 и 17 августа.

Фестиваль год назад сменил шоураннера: вместо его основателя — издателя Бориса Эренбурга — художественное руководство осуществляет молодой писатель Кирилл Поносов. Событие несколько изменило традиционную программу и формат. Не будет привычного поэтического шествия, вместо «Корабля поэтов» в камскую акваторию отправится просто литературный корабль — на нём пройдёт слэм прозаиков. К тому же, если раньше корабль открывал фестиваль — как бы отправлял его в символическое плавание, то нынче он будет его закрывать. В прежние годы фестиваль закрывался литературно-музыкальными спектаклями.

В программе много разноформатных событий. Гостями фестиваля станут поэты и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ижевска, Челябинска. Основные площадки — культурное пространство «ИльТЮЗион» и «Кристалл-центр».

16 августа в «ИльТЮЗионе» будут показаны три спектакля: «Завтра мы будем на небе» (16+), «ДФПЧ» (16+) и арт-представление по мотивам сказов Павла Бажова (12+). Здесь же состоится слэм поэтов (16+), поэтические чтения «Биармия» (16+), в которой чтецов определяет жребий, и «Семь минут» — поэтические чтения молодых поэтов Перми (16+).

Там же пройдут литературные встречи (16+) с Аллой Горбуновой (Москва, Санкт-Петербург) — поэтом, прозаиком, литературным критиком, лауреатом премии Андрея Белого (2019) и премии «НОС» (2020); и Александром Самойловым — поэтом, культуртрегером, владельцем книжного магазина «Поэзия» и одноимённого издательства (Челябинск).

В «Литературной мастерской» литературные мэтры критически оценят произведения начинающих авторов. «Шанс для неизданных книг» (16+), как всегда, предоставит возможность рассказать о своей неизданной книге жюри в жанре презентации; жюри выберет наиболее интересную книгу, у которой появится шанс быть изданной.

Пройдёт два мастер-класса: по основам выразительной речи (12+) и по рисованию — можно будет нарисовать любимого литературного персонажа (6+). Поэт и критик Андрей Мансветов прочтёт лекцию о пермской поэзии (16+).

В скверике у фонтана рядом с ТЮЗом в рамках фестиваля пройдёт выставка пермских художников (12+).

События 16 августа начнутся в 12:00.

Второй день фестиваля — 17 августа — пройдет в «Кристалле» и будет посвящён связи литературы и визуальных искусств. Программа начнётся в 11:00. Здесь состоится финал всероссийского конкурса видеопоэзии «Третий глаз» (16+). Жюри определит победителя, которому «достанутся слава и денежный приз».

Второй раз будет показан спектакль «В тени Кадриорга» (16+) — реконструкция одного из первых в СССР образцов видеопоэзии — слайд-поэмы «В тени Кадриорга» поэтов Виталия Кальпиди, Владислава Дрожащих и кинорежиссёра Павла Печёнкина. Роли Кальпиди и Дрожащих в новом спектакле исполнят поэты Евгений Гусев и Игорь Ваньков.

Здесь же пройдёт премьера документального сериала Влада Кричфалушего о пермских поэтах «Живая поэзия» (18+). Каждая серия посвящена одному из поэтов, представляющих одно из поколений рубежа ХХ и ХХI веков.

Фестиваль завершится на речном трамвайчике «Москва-42» — литературной лабораторией в акватории Камы, где пройдут презентации новых книг и «Слэм прозаиков» (16+) — творческое соревнование, когда участники декламируют тексты собственного сочинения, а публика выставляет оценки.

На фестивале будет работать книжный магазин, где можно будет купить книги из ассортимента нескольких книжных магазинов Перми, Ижевска и Челябинска, в том числе книги из фонда фестиваля «Компрос».

Вход на все мероприятия свободный, кроме «Корабля поэтов». Вход на него будет по пригласительным билетам.

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