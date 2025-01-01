На севере Пермского края похоронят погибшего в СВО Илью Фистина Прощание пройдёт в посёлке Северный Коммунар Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

В администрации Сивинского муниципального округа сообщили о гибели во время спецоперации на Украине младшего сержанта, 40-летнего Ильи Фистина.

Он погиб ещё 24 апреля этого года при выполнении боевого задания. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 7 августа с 10:00. Митинг запланирован в 10:30 в п. Северный Коммунар (ул. Советская, д. 3).

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего солдата.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал , что 6 августа в Прикамье похоронят сразу четырёх участников СВО из Верещагино. Проститься с ними можно будет в течение двух дней, с 5 по 6 августа.

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