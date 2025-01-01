На севере Пермского края похоронят погибшего в СВО Илью Фистина
Прощание пройдёт в посёлке Северный Коммунар
В администрации Сивинского муниципального округа сообщили о гибели во время спецоперации на Украине младшего сержанта, 40-летнего Ильи Фистина.
Он погиб ещё 24 апреля этого года при выполнении боевого задания. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 7 августа с 10:00. Митинг запланирован в 10:30 в п. Северный Коммунар (ул. Советская, д. 3).
Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего солдата.
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